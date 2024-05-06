Против русских пока рано! Искусственный интеллект американских самолетов

Удивительно для нашего времени, но военно-воздушные силы США совершили настоящий прорыв в практике воздушного боя, объявив на прошлой неделе, что их испытательный самолет X-62A, работающий на «мозге» искусственного интеллекта (ИИ), сошелся лицом к лицу с пилотируемым истребителем в имитационном воздушном бою.