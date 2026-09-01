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Регионы России

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ВТБ запустил онлайн-банк для детей 6–14 лет с функциями финансового обучения

ВТБ запустил онлайн-банк для детей 6–14 лет с функциями финансового обучения

ВТБ представил новый онлайн-банк, ориентированный на клиентов в возрасте от 6 до 14 лет. Сервис позволяет детям самостоятельно оплачивать покупки, учиться копить и повышать финансовую грамотность.

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