ВТБ запустил онлайн-банк для детей 6–14 лет с функциями финансового обучения

ВТБ представил новый онлайн-банк, ориентированный на клиентов в возрасте от 6 до 14 лет. Сервис позволяет детям самостоятельно оплачивать покупки, учиться копить и повышать финансовую грамотность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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