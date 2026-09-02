Tim Curry And Annie Potts Co-Starred In Forgotten '90s Sitcom

Tim Curry and Annie Potts were best friends, fellow acting legends, and even co-stars on a long-forgotten ABC sitcom - for a short time, at least.
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