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Вечерний Новосибирск

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Лосят-подростков выпустили в Сузунский заказник из Новосибирского зоопарка

Лосят-подростков выпустили в Сузунский заказник из Новосибирского зоопарка

Два годовалых лосёнка, самец и самка 2025 года рождения, доставили в государственный природный заказник «Сузунский» 3 сентября.

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