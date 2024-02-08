МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 940 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Коликов
    Даешь бесполетную зону над украиной и всем ТВД СВО!Необычные манёвры...
  • Алексей Камышов
    Скорее для того, чтобы в очередной раз повонять прошлогодними обоссанными шароварами...Борьба за господс...
  • Валерий Светлый
    Санду с помощью америкосов пытается реализовать ползучий цветной переворот. Если молдаване не хотят исчезнуть как нац...Приправить выборы...

Паника на паровозе. Вслед за Шольцем запаниковали министры экономики и финансов ФРГ

Паника на паровозе. Вслед за Шольцем запаниковали министры экономики и финансов ФРГ

Олаф Шольц. Фото из открытых источников сети Интернет Вчера 27K прочитали Слушайте, если внимательно посмотреть на немецких политиков, то можно увидеть как они все разом выходят из спячки и начинают, если так можно выразиться, прозревать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх