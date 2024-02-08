Паника на паровозе. Вслед за Шольцем запаниковали министры экономики и финансов ФРГ

Олаф Шольц. Фото из открытых источников сети Интернет Вчера 27K прочитали Слушайте, если внимательно посмотреть на немецких политиков, то можно увидеть как они все разом выходят из спячки и начинают, если так можно выразиться, прозревать.
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