Экс-разведчик ВС США усомнился в возможности возобновления контрнаступления

Маловероятно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут снова организовать наступательную операцию. Об этом 8 ноября рассказал бывший разведчик ВС США Тони Шаффер в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
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