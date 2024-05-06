Тмин - сокровище на кухне: польза для здоровья

На Востоке целебные свойства черного тмина используются уже более 3000 лет. С 1959 года в международных университетах проводилось свыше 200 исследований, ошеломляющие результаты которых были опубликованы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии