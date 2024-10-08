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Царьград

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Появились подробности о семье зарезанных в Тольятти сестер 2-х и 5-ти лет

Появились подробности о семье зарезанных в Тольятти сестер 2-х и 5-ти лет

Об обнаружении в одной из квартир Комсомольского района Тольятти тел двух малолетних девочек с множественными ножевыми ранениями, сообщили в СУ Следственного Комитета России по региону.

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