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Сейчас! ВС РФ прут вперед, сжимают кольцо под Харьковом: тяжелые потери у ВСУ за сутки

Сейчас! ВС РФ прут вперед, сжимают кольцо под Харьковом: тяжелые потери у ВСУ за сутки

По данным военного ведомства, российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 498 украинских беспилотников.

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