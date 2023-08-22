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Адамов о «Тереке»: «Старики били на тренировках. Один раз я не выдержал – как дал! Подлетел ветеранчик: «Ты не жилец!» Ответил: «Если вы меня толпой побьете, я вас потом один на один поубиваю нахрен»

Адамов о «Тереке»: «Старики били на тренировках. Один раз я не выдержал – как дал! Подлетел ветеранчик: «Ты не жилец!» Ответил: «Если вы меня толпой побьете, я вас потом один на один поубиваю нахрен»

Нападающий выступал за грозненский клуб (ныне «Ахмат») с 2004 по 2005 год. – Вы рассказывали, что в «Тереке» вам часто приходилось стоять за себя.

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