Британская пресса: Решение президента России о создании торпед «Посейдон» окажет «невероятное влияние» на НАТО

Указ президента Российской Федерации о создании ядерных торпед «Посейдон» встревожил Запад. Ведь последствия применения этого новейшего оружия для западных стран могут быть катастрофическими.
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