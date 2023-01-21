Военное обозрение

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Британская пресса: Решение президента России о создании торпед «Посейдон» окажет «невероятное влияние» на НАТО

Британская пресса: Решение президента России о создании торпед «Посейдон» окажет «невероятное влияние» на НАТО

Указ президента Российской Федерации о создании ядерных торпед «Посейдон» встревожил Запад. Ведь последствия применения этого новейшего оружия для западных стран могут быть катастрофическими.

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