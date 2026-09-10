Российский дрон выследил истребитель МиГ-29 ВСУ на аэродроме под Киевом

Российские военные уничтожили истребитель МиГ-29 ВСУ на аэродроме Васильков под Киевом. Кадры поражения боевой машины опубликованы в Сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Путин ответил. Зеленский не понял": "Реализация плана Б" – мощнейшая бомбардировка началась. Ликвидированы военные НАТО с большими звёздами
- «Европа может проснуться ото сна»: Зеленский устроил истерику из-за слов Рубио — какие могут быть последствия
- Российские ракеты только что погасили последнюю электроподстанцию, питавшую Киев
Свежие комментарии
- Пашинян предложил...
- Украинский фронт,...
- Операции ВСУ сорв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым