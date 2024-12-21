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В Нидерландах букмекера Unibet оштрафовали на 400 тысяч евро за прием ставок у самоисключенных клиентов

Букмекерская компания Unibet получила штраф на 400 тысяч евро. Управление по азартным играм Нидерландов оштрафовало букмекера на эту сумму за прием ставок у граждан, находящихся в Национальном реестре самоисключения.

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