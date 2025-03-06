Движение вражеской пехоты по направлению к позициям армии России зафиксировала воздушная разведка.Несколько солдат ВСУ пошли в наступление у Часов Яра, однако их встретили бойцы ВС России и дали им жесткий отпор.
«РВ»: Бойцы ВС России отбили наступление ВСУ у Часов Яра
Комментарии
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АндрейБорков
Итак, укропитеки даже не контратакуют, они АТАКУЮТ! И где же объявленное в СМИ, в том числе и СМИ РФ, остановка помощи США УкРуине, остановка передачи данных с разведспутников и пр.? Если укропитеки АТАКУЮТ, значит у них есть чем, значит они владеют оперативной информацией, значит у них нет деморализации и панических настроений. Получается, что нам наши СМИ втуляют херню, насчет положения дел на ЛБС СВО. Вы лучше ни чего не пишите, писаки херовы, чем пятками в грудь себя стучать. Это все работа на ВРАГА и ДЕЗИНФОРМАЦИЯ россиян.
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