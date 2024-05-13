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"Мёртвых грузили просто в самосвалы". Под ударом – сотни боевиков: Детали атаки на Чугуев сообщил Лебедев

"Мёртвых грузили просто в самосвалы". Под ударом – сотни боевиков: Детали атаки на Чугуев сообщил Лебедев

Координатор Николаевского подполья Лебедев сообщил детали атаки русской армии по городу Чугуев, Харьковская область.

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