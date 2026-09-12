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В Карачаево-Черкесии пропали шесть туристов в районе Софийских озер

В Карачаево-Черкесии шесть туристов пропали в районе Софийских озер, сообщили в региональном МЧС. По информации ведомства, группа проходила по туристическому маршруту к Софийским озерам в Зеленчукском районе, однако к установленному времени не спустилась на поляну.

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