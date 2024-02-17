Депутата из Красноярска Дюкова исключили из ЕР за оскорбления контрактников

Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков, который оскорбительно высказался в адрес военнослужащих, проходящих службу по контракту в зоне СВО, рассказал, что его исключили из партии «Единая Россия».
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