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Царьград

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Забившуюся в норы элиту ВСУ под Суджей выжигают огнём: свежие сводки с СВО

Забившуюся в норы элиту ВСУ под Суджей выжигают огнём: свежие сводки с СВО

Русская армия значительно сократила территорию, занятую оккупантам в Курской области. Части ВСУ отчаянно пытаются выйти из окружения.

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