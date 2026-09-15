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Царьград

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Сиенна Миллер рассказала об усталости и грудном вскармливании

Сиенна Миллер рассказала об усталости и грудном вскармливании

Сиенна Миллер призналась, что утратила чувство стиля из-за материнства. Звезда, воспитывающая трех дочерей, испытывает трудности с подбором одежды для увеличившейся груди.

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