WSJ: Трамп сообщил, что угрожал Путину ударом по Москве из-за Украины

Бывший лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп проинформировал о том, что в во время своего президентства в ходе личного диалога со своим коллегой из Российской Федерации Владимиром Путиным пообещал атаковать Москву, если РФ «будет преследовать» киевский режим.