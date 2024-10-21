WSJ: Трамп сообщил, что угрожал Путину ударом по Москве из-за Украины

Бывший лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп проинформировал о том, что в во время своего президентства в ходе личного диалога со своим коллегой из Российской Федерации Владимиром Путиным пообещал атаковать Москву, если РФ «будет преследовать» киевский режим.
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