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Крым подаст иск к Украине на пять триллионов рублей

Крым подаст иск к Украине на пять триллионов рублей

Власти Крыма оценили ущерб региону от энергетической блокады со стороны Украины в более чем пять триллионов рублей.

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Комментарии
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Лев Добрый
Зачем подавать иск, если Украины скоро не будет!🤠👈😜😎
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20 час.

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