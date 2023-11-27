В Каменске-Уральском не хватает больше 100 медиков и полицейских

В Каменске-Уральском (Свердловская область) образовался дефицит врачей и полицейских. В городе не хватает 123 медика разных профилей, а также 107 сотрудников МВД, информация об этом следует из таблицы профессий с наибольшей потребностью работодателей в городе на 1 ноября 2023 года.