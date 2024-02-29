С 1990 года количество людей с ожирением удвоилось

Согласно заявлению, опубликованному на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 1990 года число людей, страдающих ожирением, увеличилось более чем вдвое среди взрослых и в четыре раза среди детей и подростков.
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