35 лет тому назад, 1 июля 1991 года, в Праге был подписан Протокол о прекращении действия Варшавского договора, подписанного 14 мая 1955 года СССР и большинством восточноевропейских стран через 6 лет после учреждения НАТО, принявшего в свой состав ФРГ 9 мая 1955-го – в 10-летие Великой Победы.
35 лет ликвидации Варшавского Договора: последствия бессрочные?..
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СК
Сергей Ковалев
"ликвидация Варшавского Договора" сломала систему сдержек и противовесов, что отразилось, как уже всем очевидно, на всех не только в Европе. Россия в состоянии в одно лицо отражать атаки совокупного Запада-агрессора. однако в долгосрочной перспективе технологический проигрыш очевиден. сама система с "правилами" частного капитала, как правилами не нашими, приведёт к печальному итогу. всего две задачи: во-первых, избавиться от частно-либерального наследия 90-х, во-вторых, организоваться внутри группы отдельно взятых стран с целью построения здоровой альтернативы. можно беЗконечно пенять на "загнивание" Запада, но оставаться при этом в том же болоте как минимум стрёмно, как максимум проигрышно.
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4 н.
Иван Михайлович Строгов
Пока будут США, мира в Мире, не будет.
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4 н.
Ингерман Ланская
этот военно-политический монстр сам себя сожрал... якобы совдепия создала эту хрень , как защиту от запада, а фактически это был европейских гулаг - удержание власти в оккупированной части европы в виде лагеря ..минимум 3 раза совдепия танками давила восстания против в себя в соц.конц.лагере..... Ничего подобного в нато за уже 75 лет НЕ было
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3 н.
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