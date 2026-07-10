СК

Сергей Ковалев

"ликвидация Варшавского Договора" сломала систему сдержек и противовесов, что отразилось, как уже всем очевидно, на всех не только в Европе. Россия в состоянии в одно лицо отражать атаки совокупного Запада-агрессора. однако в долгосрочной перспективе технологический проигрыш очевиден. сама система с "правилами" частного капитала, как правилами не нашими, приведёт к печальному итогу. всего две задачи: во-первых, избавиться от частно-либерального наследия 90-х, во-вторых, организоваться внутри группы отдельно взятых стран с целью построения здоровой альтернативы. можно беЗконечно пенять на "загнивание" Запада, но оставаться при этом в том же болоте как минимум стрёмно, как максимум проигрышно.