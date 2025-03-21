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Опасный сосед гриппа: врач Карпенко предупредил о рисках РС-вирусной инфекции

Опасный сосед гриппа: врач Карпенко предупредил о рисках РС-вирусной инфекции

В северном полушарии вспышки РС-инфекции наблюдаются ежегодно, преимущественно осенью и зимой, с пиком в феврале–мартеДмитрий Карпенко, кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета рассказал о рисках РС-вирусной инфекции.

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