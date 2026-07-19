«Да что вообще происходит?» Кими Антонелли – о хаосе на старте в Спа

«Да что вообще происходит?» Кими Антонелли – о хаосе на старте в СпаОткрытый источникГонщик Mercedes Кими Антонелли прокомментировал сумасшедшую борьбу на первых метрах дистанции Гран При Бельгии, где ему пришлось одновременно отбиваться от Макса Ферстаппена и Шарля Леклера.