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«Да что вообще происходит?» Кими Антонелли – о хаосе на старте в Спа

«Да что вообще происходит?» Кими Антонелли – о хаосе на старте в Спа

«Да что вообще происходит?» Кими Антонелли – о хаосе на старте в СпаОткрытый источникГонщик Mercedes Кими Антонелли прокомментировал сумасшедшую борьбу на первых метрах дистанции Гран При Бельгии, где ему пришлось одновременно отбиваться от Макса Ферстаппена и Шарля Леклера.

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