Обмен опытом и внедрение инноваций: как Алтайский край принял "Всероссийский день поля"

С 16 по 18 июля Алтайский край принял масштабный федеральный агрофорум "Всероссийский день поля". Площадкой для него стал Сибирский агропарк, где организовали большую деловую и культурную программу, а также традиционную выставку достижений агропромышленного комплекса.