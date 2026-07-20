Обмен опытом и внедрение инноваций: как Алтайский край принял "Всероссийский день поля"

С 16 по 18 июля Алтайский край принял масштабный федеральный агрофорум "Всероссийский день поля". Площадкой для него стал Сибирский агропарк, где организовали большую деловую и культурную программу, а также традиционную выставку достижений агропромышленного комплекса.
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