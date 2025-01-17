JMEV EV3 Plus 2025 — версия с более мощным двигателем

♥ Подпишись на наш Telegram-канал и будь в курсе всех новостей о китайских автомобилях! ♥ Компания Jiangling представила версию JMEV Yizhi EV3 Plus 2025 года, которая известна на международном рынке как JMEV EV3 Plus.
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