JMEV EV3 Plus 2025 — версия с более мощным двигателем

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♥ Подпишись на наш Telegram-канал и будь в курсе всех новостей о китайских автомобилях! ♥ Компания Jiangling представила версию JMEV Yizhi EV3 Plus 2025 года, которая известна на международном рынке как JMEV EV3 Plus.