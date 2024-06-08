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Орлов о первом сезоне в «Каролине»: «Смешанные чувства. С чем-то не согласен до сих пор – как мне тренерский штаб давал игровое время»

Защитник перешел в «Харрикейнс» прошлым летом, подписав контракт на 2 года с кэпхитом 7,75 миллиона долларов.

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