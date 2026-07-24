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Пункт-А

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Мошенники убедили двух астраханцев отдать им 6 миллионов рублей

Мошенники убедили двух астраханцев отдать им 6 миллионов рублей

На очередной развод попались 55-летний мужчина и 67-летняя женщина из Кировского района. Местный житель вступил в общение с неизвестными ему людьми, которые представились работниками Департамента земельных отношений, портала «Госуслуги» и ФСБ.

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