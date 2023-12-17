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Министр Стрелец: Украина и Румыния решили спор по каналу «Дунай — Черное море»

Министр Стрелец: Украина и Румыния решили спор по каналу «Дунай — Черное море»

Украина согласились выполнить требования Румынии при строительстве канала «Дунай — Черное море». Такое заявление сделал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в Facebook*.

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