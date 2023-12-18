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Копить и копить. Сколько в России первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой?

Копить и копить. Сколько в России первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой?

Правительство ужесточило условия льготной ипотеки на новостройки Правительство России решило изменить часть условий льготных ипотечных программ: первоначальный взнос вырастет, а максимальный размер кредитов для некоторых регионов, наоборот, сократится.

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