Пирцхалава не смог попасть в Молдову на свои концерты

Ираклия Пирцхалаву, российского певца грузинского происхождения не впустили в Молдавию. Исполнитель должен был планировал выступить в праздничных мероприятиях в городе Оргеев, сообщает РИА Новости со ссылкой на кишиневский телеканал ТВ-5.