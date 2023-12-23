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Пирцхалава не смог попасть в Молдову на свои концерты

Ираклия Пирцхалаву, российского певца грузинского происхождения не впустили в Молдавию. Исполнитель должен был планировал выступить в праздничных мероприятиях в городе Оргеев, сообщает РИА Новости со ссылкой на кишиневский телеканал ТВ-5.

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