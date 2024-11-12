Эксперт перечислил причины роста контрабанды золота из РФ

Контрабанда золота из России увеличилась в 2,5 раза за год, сообщили «Известиям» в ФТС. По мнению доцента экономического факультета РУДН Владимира Григорьева, на рост незаконного вывоза драгметалла повлияли две причины.
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