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Эксперт перечислил причины роста контрабанды золота из РФ

Эксперт перечислил причины роста контрабанды золота из РФ

Контрабанда золота из России увеличилась в 2,5 раза за год, сообщили «Известиям» в ФТС. По мнению доцента экономического факультета РУДН Владимира Григорьева, на рост незаконного вывоза драгметалла повлияли две причины.

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