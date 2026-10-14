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Устойчив к морской среде: Oshkosh представит первый DXPV Kaaiman для Нидерландов

Устойчив к морской среде: Oshkosh представит первый DXPV Kaaiman для Нидерландов Американская компания Oshkosh Defense приступила к производству первого прототипа военного внедорожника Dutch Expeditionary Patrol Vehicle (DXPV) Kaaiman для нужд Минобороны Нидерландов.

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