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Маск заявил о риске вымирания крупнейших стран мира из‑за падения рождаемости

Маск заявил о риске вымирания крупнейших стран мира из‑за падения рождаемости

Миллиардер прокомментировал данные ООН о падении коэффициента рождаемости с 1950‑х годов Илон Маск вновь выступил с резонансным заявлением — на этот раз о долгосрочных демографических рисках для крупнейших экономик, пишут РИА Новости.

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