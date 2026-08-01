Маск заявил о риске вымирания крупнейших стран мира из‑за падения рождаемости

Миллиардер прокомментировал данные ООН о падении коэффициента рождаемости с 1950‑х годов Илон Маск вновь выступил с резонансным заявлением — на этот раз о долгосрочных демографических рисках для крупнейших экономик, пишут РИА Новости.
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