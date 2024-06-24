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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Станислав Поздняков: «Нынешняя модель МОК предусматривает зависимость от финансового влияния. Кто за музыку платит, тот девушку и танцует»

Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Выступить там смогут только российские спортсмены, которые получат индивидуальный нейтральный статус и пройдут отбор.

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