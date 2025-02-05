Десять лет соглашению «Минск-2»: упущенный шанс Украины привёл к объединению исторических земель России

Создавший в 1871 году Германскую империю ее первый канцлер Отто фон Бисмарк так сказал о договорах с Россией: «Не надейтесь, что, единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно.
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