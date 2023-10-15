Регистрация средств индивидуальной мобильности: шаг к увеличению дорожной безопасности Елена ГалицкаяС целью повышения безопасности дорожного движения и уменьшения количества ДТП, российские депутаты из фракции ЛДПР представили законопроект о необходимости регистрации владельцев самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) на государственном портале «Госуслуги».
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