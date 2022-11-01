Битва за Угледар станет решающей для Донбасса

Взяв город в кольцо, ВСУ лишат возможности ударить по Запорожью и Донецку Константин Ольшанский Фото: Станислав Красильников/ТАСС Российские войска на Донбассе наступают на двух стратегических направлениях — Артемовском (Бахмутском) и Угледарском.