БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Битва за Угледар станет решающей для Донбасса

Битва за Угледар станет решающей для Донбасса

Взяв город в кольцо, ВСУ лишат возможности ударить по Запорожью и Донецку Константин Ольшанский Фото: Станислав Красильников/ТАСС Российские войска на Донбассе наступают на двух стратегических направлениях — Артемовском (Бахмутском) и Угледарском.

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