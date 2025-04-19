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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Каролина» опубликовала совместное фото Никишина, Орлова, Кочеткова и Свечникова, написав: «The boys»

«Каролина» опубликовала совместное фото Никишина, Орлова, Кочеткова и Свечникова, написав: «The boys»

«Харрикейнс» опубликовали совместное фото недавно присоединившегося к команде Александра Никишина с защитником Дмитрием Орловым, вратарем Петром Кочетковым и нападающим Андреем Свечниковым.

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