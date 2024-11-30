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Парламентская газета

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В России 1 декабря отмечается День математика

В России 1 декабря отмечается День математика

Профессиональный праздник специалистов вычислительных наук — День математика — был установлен приказом Министерства просвещения РФ от 5 июня 2024 года.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Математики  ошибаются  ,  когда  говорят  ,будто  1+1=2...Реальность  опровергает  эту  *истину*...Ведь  если  к  1  кошке  прибавить  1  мышку  ,  будет  1  кошка  ! Еще  это  неправильно  ,  если  складывать  1  слона  и  1  мышку...Огромного  слона  нельзя  считать  за  1  ...Если  слон  весит  3  тонны!..Ответ  в  этом  тяжеловесном  сложении  будет 3  тонны  и  5  граммов  ,  сколько  весит  мышка...
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