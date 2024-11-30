В России 1 декабря отмечается День математика

ВА

Владимир Акулов

Математики ошибаются , когда говорят ,будто 1+1=2...Реальность опровергает эту *истину*...Ведь если к 1 кошке прибавить 1 мышку , будет 1 кошка ! Еще это неправильно , если складывать 1 слона и 1 мышку...Огромного слона нельзя считать за 1 ...Если слон весит 3 тонны!..Ответ в этом тяжеловесном сложении будет 3 тонны и 5 граммов , сколько весит мышка...