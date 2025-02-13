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Мода и Шоу-бизнес

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Канье Уэст и Бьянка Сенсори: скандальный развод после обнаженного выступления на «Грэмми»

Канье Уэст и Бьянка Сенсори, одна из самых обсуждаемых пар шоу-бизнеса, находятся на грани развода. По данным источников, пара планирует официально расторгнуть брак всего через 11 дней после скандального выступления Бьянки на церемонии вручения премии «Грэмми», где она появилась практически обнаженной.

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