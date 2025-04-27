Бастрыкин заинтересовался этнической бандой в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апреля, ФедералПресс. Руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет предоставлена информация о текущем состоянии уголовного расследования, начатого в связи с противоправным поведением приезжих лиц в Нижегородском регионе.
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