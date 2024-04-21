Родственникам Шахина Аббасова ничего не будет за укрывательство. Новый поворот в деле убийства мотоциклиста

Ну и к чему это приведёт? К кровной мести? Рано или поздно. Власти одумайтесь! Сейчас как никогда должен работать закон! И не должно быть неприкасаемых! И разогнать к хренам эти диаспоры!

Диаспоры мигрантов, это враги России, поэтому президенту правоохранительным органам России пора переходить от слов к делу и разбираясь не только с мигрантами и их диаспорами, но и с теми чиновниками, кто лоббирует интересы диаспор. Иначе в последующем будет социальный взрыв

МП

Михаил Пантюхин

Ну что власть, сколько крови коренного русского народа должно вытечь? Озеро крови или больше???? Мне очень интересно почему лоббистская мафия прокурумпированная насквозь ворованными, то есть не по Законам РФ заработанными деньгами будет творить этот ржавый и мерзопакостный БЕСПРЕДЕЛ???? Эти ржавые мрази настолько повысили статистику СТРАШНЕЙШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО УК РФ, но до сих пор власть ничего не предпринимает!!!!! Всех нужно выгнать, чтобы эти "в законе" были в ТЮРьМЕ!!! А может РУССКИМ/РОССИЯНАМ взять ножи и мстить за всех убиенных от этой ржавой субстанции!!!???