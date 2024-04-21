Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 320 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vagas Karlito
    Ну так  я об этом не говорил совсем! Вы комментарий то прочтите снова мой и свой! Последовательность то будет  или ло...Кто сбивает Росси...
  • Natalija Osminina
    "Почему в пустынных землях украины?)) Это кто вообще себе такое представил!?" - Об этом тоже только ленивый не гов...Кто сбивает Росси...
  • Natalija Osminina
    Как кто? Борис Джонсон сказал. И все на МТ это поддержали. раз хотят воевать до последнего. А  пока пошли на фронт мо...Кто сбивает Росси...

Родственникам Шахина Аббасова ничего не будет за укрывательство. Новый поворот в деле убийства мотоциклиста

Родственникам Шахина Аббасова ничего не будет за укрывательство. Новый поворот в деле убийства мотоциклиста

Интересная жизнь с Vera Star Элитные автомобили, битком набитые деньгами тумбочки, налаженный бизнес в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр
Ну и к чему это приведёт? К кровной мести? Рано или поздно. Власти одумайтесь! Сейчас как никогда должен работать закон! И не должно быть неприкасаемых! И разогнать к хренам эти диаспоры!
Ответить
3 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Диаспоры мигрантов, это враги России, поэтому президенту правоохранительным органам России пора переходить от слов к делу и разбираясь не только с мигрантами и их диаспорами, но и с теми чиновниками, кто лоббирует интересы диаспор. Иначе в последующем будет социальный взрыв
Ответить
3 час.
МП
Михаил Пантюхин
Ну что власть, сколько крови коренного русского народа должно вытечь? Озеро крови или больше???? Мне очень интересно почему лоббистская мафия прокурумпированная насквозь ворованными, то есть не по Законам РФ заработанными деньгами будет творить этот ржавый и мерзопакостный БЕСПРЕДЕЛ???? Эти ржавые мрази настолько повысили статистику СТРАШНЕЙШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО УК РФ, но до сих пор власть ничего не предпринимает!!!!! Всех нужно выгнать, чтобы эти &quot;в законе&quot; были в ТЮРьМЕ!!! А может РУССКИМ/РОССИЯНАМ взять ножи и мстить за всех  убиенных от этой ржавой субстанции!!!???
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх