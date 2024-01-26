Rapid Finance и LoanPro объединяют усилия для кредитования малого бизнеса в США

Американский поставщик финансовых услуг компания Rapid Finance подписала соглашение о партнёрстве с поставщиком кредитного ПО LoanPro (США), чтобы предоставить кредитование как услугу (LaaS) малому бизнесу по всей территории США.
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