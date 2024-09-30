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Политолог Саймс рассказал, как Трамп может остановить конфликт на Украине

Политолог Саймс рассказал, как Трамп может остановить конфликт на Украине

Если Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах в США и примет решение прекратить военные поставки на Украину, киевские власти не смогут продолжать боевые действия, заявил американский политолог Дмитрий Саймс в беседе с aif.

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