Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Eduard
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Действительно ли лавровый лист придает блюдам уникальный вкус?

Действительно ли лавровый лист придает блюдам уникальный вкус?

Многие кулинарные рецепты часто предписывают добавить в блюдо лавровый лист… Но часто ли повара следуют этой инструкции? Деликатный лист, который обычно вынимают из блюда перед сервировкой, давным-давно считается неотъемлемым ингредиентом средиземноморской кухни.

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