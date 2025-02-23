Действительно ли лавровый лист придает блюдам уникальный вкус?

Многие кулинарные рецепты часто предписывают добавить в блюдо лавровый лист… Но часто ли повара следуют этой инструкции? Деликатный лист, который обычно вынимают из блюда перед сервировкой, давным-давно считается неотъемлемым ингредиентом средиземноморской кухни.
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