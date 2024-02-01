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Геймплей Judas, анонс Metro: Awakeniing, бои в ремейке Silent Hill 2, дата Death Stranding 2…

Геймплей Judas, анонс Metro: Awakeniing, бои в ремейке Silent Hill 2, дата Death Stranding 2…

На Sony State of Play назвали дату Stellar Blade, показали трейлер Silent Hill: The Short Message и боёвку в ремейке Silent Hill 2, подсветили геймплей новой игры Кена Левина Judas, анонсировали «ребилд» Until Dawn на ПК и VR-проект по вселенной «Метро» — Metro: Awakening, продемонстрировали игровой процесс .

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