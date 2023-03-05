Вы когда-нибудь задумывались над тем, что притягивает или отталкивает людей в межличностных отношениях? Почему к одним мы тянемся и хотим как можно больше времени проводить вместе, а других избегаем испытывая отвращение? Какие именно характеристики личности являются определяющими? Отвечая на этот вопрос стоит опереться на эмоциональную и химическую связь между людьми.
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